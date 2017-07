L'Orto continua e trova nuovi clienti

L’associazione L’Orto di Muzzano, che gestisce l’omonima azienda agricola a carattere socio-assistenziale, continuerà la sua attività anche senza rilevare l’azienda agricola Crotta, di cui, oltre ad essere fornitore, coltiva terreni di proprietà. Dopo la crisi della Crotta, in seguito ai reportage del programma «Patti Chiari» e alla successiva disdetta dei contratti di fornitura da parte dei principali clienti dell’azienda agricola di Muzzano, l’Associazione l’Orto ha avviato contatti con altri clienti e uno studio di fattibilità per impostare le attività future. «Facendo di necessità virtù - si legge in un comunicato firmato dal presidente dell’associazione, Armando Boneff - abbiamo cercato soluzioni e trovando nella Marcodor Traiding Sagl di Riazzino un nuovo cliente-partner affidabile per promuovere l’attività socio-assistenziale, che resta la nostra missione primaria». Inoltre, si precisa, sono stati avviati dei contatti con la cooperativa Migros Ticino che s’è dimostrata disponibile a trattare la fornitura diretta di prodotti da parte dell’associazione. Per arrivare a ciò, precisa ancora la nota, si dovrà però dar vita in tempi brevi ad un nuovo soggetto giuridico, quindi una società.