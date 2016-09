L'Ospedale Italiano s'ingrandisce

di Loris Trotti

Sono tante le novità che stanno caratterizzando l’Ospedale Regionale di Lugano (ORL): «La struttura è cresciuta molto negli ultimi anni - ha spiegato ieri alla stampa Luca Jelmoni, direttore dell’ORL - Di recente è stato aperto l’autosilo e nella primavera del 2017 verrà inaugurata una nuova ala dell’ospedale».

Ma la vera novità presentata ieri ai media, consisteva nella nuova sala operatoria dell’ORL, ricavata da uno spazio già esistente ma prima destinato al Centro di terapia del dolore (CTD). «Il CTD è stato traslato in un altro locale, mentre la sala è stata allestita con un tavolo operatorio e tutta l’infrastruttura tecnomedica necessaria - ha puntualizzato il dottor Nicola Clerici, viceprimario di anestesiologia e responsabile del blocco operatorio dell’ORL - Ora l’Ospedale italiano conta 4 sale operatorie di natura polivalente.

L’ampliamento permette la differenziazione delle casistiche tra Civico e Italiano. Le sei sale operatorie del Civico ospitano infatti interventi multidisciplinari e di urgenza, mentre l’Ospedale italiano si concentra su interventi pianificati e meno complessi». L’allestimento è stato reso possibile grazie alla donazione di un privato, la signora Giuseppina Ravetta, che ha destinato 288.000 franchi all’Associazione Ospedale italiano di Lugano (OIL). Altri 300.000 franchi sono stati donati dall’Associazione italiana di Lugano per gli anziani (AILA). «Dal 2010 al 2015 le ore operatorie all’ORL sono raddoppiate, passando da 1.200 a 2.400. Una quarta sala operatoria era dunque necessaria. Ma non sono soltanto queste le ragioni che ci hanno spinto in tale direzione - ha riferito Clerici - La popolazione cresce, così come aumentano le persone anziane. Nondimeno, è cresciuta pure l’équipe dell’ORL, con nuove attività. Ad esempio, l’ORL presenta oggi una nuova squadra di neurochirurgia, un nuovo primario di otorinolaringoiatria e un nuovo servizio di chirurgia plastica/ricostruttiva; infine, nel Sottoceneri la chirurgia vascolare maggiore e la senologia si svolgono solo all’ORL».

Blocco C in dirittura d’arrivo

A primavera 2017, come accennato, l’ORL inaugurerà una nuova ala, ora in fase di costruzione avanzata: «Si tratta del Blocco C - ha precisato Jelmoni - che conterà 24 nuovi posti letto, un ambulatorio e un ristorante; è anche in vista dell’apertura di questo comparto che si spiega il bisogno di una sala operatoria in più. Si potrà quindi ridurre la lista d’attesa e migliorare la presa a carico dei pazienti, fattori verso i quali l’ORL si è sempre dimostrato particolarmente sensibile». Il futuro blocco concluderà un percorso di rinnovamento e ampliamento iniziato 10 anni fa.

L’autosilo è stato aperto

L’autosilo dell’Ospedale Italiano è entrato in funzione sei giorni fa, mentre l’inaugurazione ufficiale si terrà il 17 ottobre.. Alla fine dello scorso luglio l’opera era stata consegnata all’Ente ospedaliero cantonale. Da via degli Orti sono dunque ora accessibili 250 posti auto disposti su cinque piani. Cento parcheggi saranno messi a disposizione dell’Università. Quelli restanti sono invece dedicati sia a visitatori e pazienti sia ai dipendenti dell’ospedale.

Residence per anziani a Vezia

Infine, il presidente della fondazione AILA Walter Giovanzana ha riferito che «è stato scelto il progetto per l’edificazione di una residenza per anziani autosufficienti a Vezia, nei pressi del Centro di Studi Bancari. Un disegno da 15 milioni di franchi che prevede una trentina di appartamenti. Prossimamente incontreremo il Municipio di Vezia e le autorità cantonali per affinare il progetto».