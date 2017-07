Lugano accoglie gli artisti di strada

di Ivana Zecevic



Tra mercoledì 12 luglio e domenica 16 luglio, sulle strade di Lugano si potrà assistere alla nona edizione di uno dei Festival più attesi dell’estate, l’ormai noto e molto apprezzato Buskers Festival. Anche quest’anno gli artisti di strada saranno più di 50 e trasformeranno la città in un luogo decisamente magico. Infatti, nell’arco dei cinque giorni si potrà assistere a più di 200 spettacoli teatrali, cabaret, concerti musicali e performance artistiche. Il Festival degli artisti di strada è un apparente delirio di freaks, artisti, eghi, musicisti che rendono omaggio alla prestazione artistica di strada legata all’essenzialità dei mezzi e al di là dei generi. Con i nuovi strumenti d’intrattenimento e le nuove tecnologie, gli artisti di strada sono sempre meno, ma grazie all’Associazione Buskers sostenuta da Sotell e in collaborazione con il Dicastero Cultura, Sport ed Eventi della Città di Lugano (Divisione Eventi e Congressi), potremo assistere a numerose esibizioni. Il talento, le risate, il divertimento e talvolta anche le lacrime, saranno dunque protagonisti di questa edizione. I musicisti e artisti visuali si alterneranno su 19 punti acustici non lontani l’uno dall’altro, tra la Piazza Manzoni e il Parco Ciani, passando sul Lungolago. Le postazioni possono essere palchi veri e propri o postazioni create sulla strada solo attraverso una presa elettrica e una piccola luce per quando scende la sera.

Gli artisti

Il festival acquista sempre più fama sul piano europeo e gli artisti, come gli spettatori, vengono da tutto il mondo. L’anno scorso sono state 50’000 le persone rimaste senza fiato davanti a così tanta arte e talento. Tra gli artisti visual segnaliamo la presenza dell’inglese Chris Lynam, definito dal New York Times “Il re dei clown” (giovedì, venerdì, sabato). Ci saranno inoltre il clown argentino Niño Costrini (venerdì, sabato e domenica), Mina Clown sempre negli stessi giorni e sempre dall’Argentina, Xstream, uno spettacolo circense - teatrale in Piazza Manzoni con la regia e coreografia di Caterina Mochi Sismondi (mercoledì, giovedì, venerdì e sabato), dall’Olanda con furore “The Yelling Kitchen Prince” (giovedì, venerdì e sabato), che affascinerà il pubblico cucinando pancake al ritmo di rock and roll e infine Social Salto (venerdì, sabato e domenica) dall’Ungheria, che coinvolgerà il pubblico con il suo show di strada. Nella costellazione di proposte musicali: il rock belga de La Jungle (giovedì e venerdì), i ritmi tecno e freschi dei Larytta direttamente da Losanna (sabato), dal Belgio la musica psyco freak dei Leopard Skull (giovedì e venerdì), la leggera e densa poesia in musica di Lucio Corsi (venerdì, sabato e domenica), i deliranti e onirici neozelandesi Orchestra of Spheres e da New York The Egyptian lovers per gli after di venerdì e sabato allo Studio Foce. Componente fondamentale i musicisti e artisti ticinesi: Devil’s Bridge, Dj leMox, Dj P-Kut, Djset Toclock, LAM-1, Electronic Synthesizer lab, Freeburgers, Han Sessions, La Compagnia delle Lunghe Orecchie, Limon Willis, Mardoch, Tam Bor.



Street Food e artigianato

Ad accompagnare il tutto ci sarà lo Street Food Festival e il mercatino, pensato per rendere omaggio alla ricchezza dell’artigianato e della creatività multiforme. Per maggiori informazioni: wwww.luganobuskers.ch