Lugano, addio ad altri faggi

(LE FOTO) Gli esemplari che si trovavano in Via Degli Amodio a ridosso della funicolare. Verranno sostituiti, ma molti indignati sui social.

di Giacomo Paolantonio

Ha scatenato una gragnola di commenti indignati, sui social network, l’abbattimento di due faggi in Via Degli Amodio, nei pressi della cattedrale di San Lorenzo, che si trovavano a ridosso del tracciato della funicolare della Stazione FFS e della nuova scalinata che unisce lo scalo ferroviario e il luogo sacro. Il taglio è stato deciso dal Municipio di Lugano sulla scorta di una perizia, che ne ha attestato il pericolo di crollo, giacché le loro radici si sono sviluppate attorno a dei manufatti vetusti. Da Palazzo civico, in via ufficiosa, si fa sapere che l’Esecutivo aveva valutato diverse opzioni tecniche per cercare di salvare le piante, con eventuali modifiche al piano di riqualificazione urbanistica del comprensorio (meglio noto come progetto “StazLu”). Tutto ciò prima che la perizia accertasse la criticità della situazione. Al posto dei faggi saranno messe a dimora delle piante di un’altra specie.