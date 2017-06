Lugano-Besso: allarme bomba rientrato

L’area della stazione ferroviaria di Lugano è stata teatro stasera di una grande operazione di polizia, scattata a seguito di un allarme per la presenza in zona di un oggetto sospetto. L’allarme è però rientrato alle ore 23.00 quando, dopo le verifiche del caso, gli artificieri della Polizia Cantonale hanno aperto la valigia sospetta che conteneva dei vestiti. L’operazione aveva preso il via attorno alle 20.30 ed era stato richiesto anche il supporto degli artificieri specialisti di Zurigo. La zona era stata isolata: piazzale Besso, via Basilea e via Sorengo erano state chiuse al traffico da diverse pattuglie della polizia Cantonale e della Comunale. Anche i binari 3 e 4 di Lugano erano stati chiusi. Sul posto anche il treno di spegnimento della difesa dell’impresa FFS.

(Redazione)