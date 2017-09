Lugano, Città del Gusto 2018

Importante riconoscimento per la Città, che diventerà il centro nevralgico del mondo enogastronomico rossocrociato. Un evento rilevante che attira oltre 500mila persone.

La Fondazione per la promozione del gusto sceglie ogni anno una città svizzera tra le molte candidate e la prescelta diventa Città del Gusto. Per il 2018 ad essere ambasciatrice per l’evento sarà la Città di Lugano. L’evento ha l’obiettivo di sviluppare e valorizzare il patrimonio culinario, sensibilizzando i consumatori sulla qualità degli alimenti. Una manifestazione importante, la più importante a livello nazionale con oltre mezzo milione di partecipanti e 9mila persone coinvolte nell’organizzazione.

Il progetto mira, in particolare, a rilanciare il settore agroalimentare, della ristorazione e dell’ospitalità attraverso la promozione di eventi mirati e di elevata qualità; saranno coinvolte anche le scuole: gli eventi proposti hanno quale obiettivo anche di sensibilizzare la popolazione verso una cultura alimentare sana e sostenibile.

Il piatto simbolo della manifestazione sarà la polpetta, scelta per rispettare uno degli obiettivi della Settimana del Gusto, ossia la lotta allo spreco alimentare.

Cosa succederà a Lugano?

A partire dal mese di aprile 2018, inizieranno le prime tappe d’avvicinamento alla manifestazione, che trasformeranno Lugano nella capitale dell’enogastronomia svizzera con eventi che spazieranno dal cibo, alla cultura, all’arte, alla fotografia, al cinema e tante altre iniziative. Un ricco programma vedrà, dal 13 al 23 settembre 2018, l’intero territorio della Città e del suo distretto protagonista del mondo enogastronomico rossocrociato. Il Padiglione Conza ospiterà il quartier generale della manifestazione, il Villaggio del Gusto, dove ogni giorno, oltre a gustare tante specialità locali, si terranno incontri, degustazioni, workshop e molto altro. Sarà l’intera regione a mettersi sotto i riflettori nazionali, poiché Lugano e il suo distretto saranno il centro nevralgico dove si raccoglieranno tutte le eccellenze del Cantone.

(Red)