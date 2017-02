Lugano città senza mezze misure

di Giacomo Paoloantonio

A Lugano si vive bene o si vive male? Ovviamente dare una risposta non è facile, semmai è impossibile. Ma una cosa sembra certa. Lungo le rive del Ceresio si vive senza misure. Questo è quello che traspare dal Rapporto 2016 sulla qualità di vita nelle otto maggiori agglomerazioni elvetiche (le altre sette sono Berna, Zurigo, Lucerna, Basilea, Ginevra, Losanna e San Gallo), nel quale Lugano (con il suo distretto) figura quasi sempre al primo o all’ultimo posto in una serie di indici selezionati dell’Ufficio federale di statistica (UST), che ha pubblicato lo studio aggiornato lo scorso dicembre. A nostra volta ne abbiamo scelti alcuni e ve li mostriamo. Se non specificato altrimenti, si tratta dei dati a fine 2015 riferiti all’agglomerato.

A Lugano lavorano in pochi...

Partiamo dalle dolenti note e purtroppo bisogna dire che Lugano sta messa maluccio sul fronte del lavoro. Al di là delle consuete statistiche sulla variazione del tasso di disoccupazione, in cui il Ticino sta migliorando, un dato più strutturale e più preoccupante per il centro ticinese è il tasso d’attività della popolazione, che è il più basso in Svizzera (73,7%), mentre in cima alla classifica c’è la capitale federale, Berna (84,9%). Stessa situazione per il tasso d’occupazione delle persone in età adulta (15-64 anni), che nel Luganese è poco più del 70%, mentre a Berna è circa l’85% (si veda il grafico in alto nella colonna a destra).

... ma ci sono meno assistiti

Per contro va detto che nel Luganese, rispetto al resto della Svizzera, è più bassa la quota di persone che sono a carico dell’aiuto sociale (dati 2014). (...)