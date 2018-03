Lugano città turistica? "Si attende la legge"

di Giacomo Paolantonio

I piccoli commerci si stanno riprendendo a fatica. A confermarlo sono i dati appena diffusi dall’Ufficio cantonale di statistica, motivo per cui si può ben comprendere anche la richiesta, avanzata ieri da queste colonne, degli esercenti di via Cattedrale, salita Chiattone e P. Cioccaro, che si sono riuniti in serata per designare un loro rappresentante all’incontro del 12 marzo al LAC col Municipio e gli addetti ai lavori.

L’idea, come avevamo anticipato, è quella di fare in modo che Lugano, pare quasi ovvio, venga considerata una “località turistica” e possa dunque usufruire di orari d’apertura più flessibili e di maggiori aperture festive. «È un concetto che il Municipio di Lugano ha già studiato a fondo e siamo stati già sollecitati anche con delle interrogazioni», ha spiegato il capodicastero Cultura, Sport ed Eventi di Lugano, Roberto Badaracco. «La proposta ci trova sostanzialmente concordi, ma per poter agire dobbiamo aspettare che entri in vigore la nuova legge cantonale sui negozi».

Infatti il testo, benché sia stato già approvato dal Gran Consiglio e anche in votazione popolare, è in sospeso, giacché la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha chiesto di poter effettuare delle verifiche legate al nuovo contratto collettivo della vendita, che è un dossier strettamente collegato. Ad ogni modo, una volta che il nuovo quadro giuridico sarà in vigore, ha aggiunto Badaracco, «dovrebbe aprirsi concretamente la possibilità di qualificare almeno alcuni quartieri come “località turistica”, in particolare quelli lacustri. La Città non farà mancare il suo supporto politico per ottenere questo risultato, ma riteniamo che debbano essere innanzitutto i commercianti stessi a farsi trovare pronti per questo cambiamento, visto che non di rado ci è capitato di sentire alcuni di loro sostenere che le aperture domenicali non servono affatto e altri esattamente il contrario», ha concluso Badaracco, non prima di ribadire il fatto che «il Municipio è assolutamente attivo su questo dossier e pronto a dialogare con tutti».