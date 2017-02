Lugano, ecco le criticità dell'aeroporto

di Gabriele Botti

È un messaggio forte e chiaro quello che decollato da un nutrito drappello di agenzie turistiche e atterrato a Lugano Airport: sollecitate da un sondaggio dell’Associazione passeggeri aerei della Svizzera italiana (ASPASI), le agenzie hanno messo il dito nella piaga, disponendo sulla pista i problemi che – secondo loro – non permettono allo scalo di raggiungere le performance cui potrebbe ambire. Un messaggio forte e chiaro, si diceva, che però vuole costruire e non certo affossare.

Poca promozione

Il sondaggio è intitolato “Percezione e vendita dello scalo Lugano-Agno” ed è recentissimo: le agenzie (18) sono state infatti interpellate dal 16 al 20 febbraio. Delle diciotto agenzie chiamate in causa (9 di Lugano, 5 di Bellinzona e 4 di Locarno), 14 hanno risposto all’appello mentre con le altre 4 non è stato possibile stabilire un contatto. Chi ha partecipato al sondaggio ha dapprima risposto alla domanda “Se doveste valutare la promozione della vostra agenzia per i voli da e per Lugano, quale sarebbe il vostro voto (1 il minimo, 5 il massimo)”. Ebbene, ed è un primo dato indicativo, in 7 hanno dato il voto 1 e in 4 il voto 3 (due agenzie hanno optato per il 4 e una per il 5).

Il disagio dei clienti

L’ASPASI, che discuterà prossimamente dei dati raccolti e che si prefigge di portare sul tavolo della discussione proposte costruttive, ha poi analizzato le dichiarazioni dei responsabili delle agenzie contattate. Ebbene, dalle stesse emerge che le agenzie non si sentirebbero di promuovere attivamente lo scalo «a causa dei frequenti problemi che si riscontrano e che mettono di conseguenza a disagio i clienti delle agenzie». Il che non è propriamente una bella cosa.

Problemi specifici

Lo step successivo è stata la richiesta di elencare quali sono i problemi di Lugano Airport, che, in buona sostanza, spingono le agenzie a non proporre questo prodotto. L’elenco delle disfunzioni (o almeno tali le giudicano le agenzie) comprende i voli cancellati, i cambiamenti di orario che provocano conseguenze sulle coincidenze a Zurigo e altri voli intercontinentali, la scarsa frequenza dell’offerta (il numero dei voli da e per Lugano è considerato troppo basso e spinge a scegliere le alternative di Zurigo o Milano), i prezzi elevati (per alcuni, l’aeroporto sarebbe troppo caro e il servizio non ottimo). Insomma, parecchi gli spunti di riflessione, quelli arrivati dagli specialisti del turismo. Un segmento evidentemente importante per un aeroporto.