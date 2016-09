Lugano, "il mercato dev'essere più bello"

di Loris trotti

«Il mercatino del sabato va promosso e reso più attrattivo»: è quanto sostengono i membri dell’associazione “Mercatincentro”, costituita da oltre una trentina di espositori. Ieri si è svolto un incontro tra alcuni associati e Claudio Chiapparino, il direttore del Dicastero Turismo ed Eventi, per capire come si possa affrontare la questione. Ne è emerso che «sia agli espositori, sia alla Città, le sorti del mercato stanno particolarmente a cuore - ha detto Pierre Landoni, portavoce dell’associazione -. Le premesse per promuovere maggiormente il mercato del sabato, che si tiene tra piazza San Rocco e piazza Mercato, estendendosi anche su via Canova e via Carducci, ci sono tutte. Un mercato più bello funge da cartolina della Città, richiama turisti, e per questo crediamo che vada maggiormente tenuto in considerazione da parte della Città, e sponsorizzato attraverso volantini e brochures. Lo scorso mese di maggio abbiamo chiesto un incontro con la Città perché ci siamo sentiti un po’ trascurati. Si vociferava di possibili spostamenti dell’area espositiva, ad esempio su piazza Mercato (pericolo poi scongiurato da una raccolta firme) o sul lungolago, ma noi siamo sempre stati tenuti piuttosto a margine delle eventuali decisioni ventilate dal Municipio. Abbiamo quindi chiesto all’Esecutivo di coinvolgere maggiormente la nostra associazione nella valutazione di eventuali scenari futuri che toccano il mercato».

Altri due importanti tasselli presi in considerazione ieri, riguardano la tassa per poter esporre (giudicata tendenzialmente troppo alta dai mercanti) e il palinsesto degli eventi cittadini, che talvolta si accavallano con il mercato impedendone lo svolgimento: «In questo senso - ha proseguito Landoni - abbiamo chiesto al Dicastero Turismo ed Eventi un calendario in cui figurano le grosse manifestazioni, così possiamo sapere in ampio anticipo se il mercato si possa tenere o meno. In secondo luogo, per appuntamenti di carattere affine al mercato che si tengono saltuariamente in altre zone cittadine (come per esempio quello degli oggetti riciclati), saremmo ben felici se si potessero affiancare al mercatino del sabato, in modo che quest’ultimo ne risulti arricchito e valorizzato». Insomma, per la trentina di associati a cui vanno aggiunti circa altri 20 espositori, la volontà di restare tra piazza San Rocco e piazzale ex Scuole non manca di certo, ma in una formula più attuale ed attraente.