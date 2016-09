Lugano, politica energetica in primo piano

Il Municipio ha approvato l’impostazione della politica energetica della Città di Lugano.

Il dossier approvato oggi dal Municipio fornisce un’analisi della situazione globale e locale relativa agli aspetti energetici e ambientali, e permette di procedere con l’elaborazione di un Piano Energetico Comunale (PECo) tramite l’assegnazione di un mandato esterno, i cui lavori saranno accompagnati dai servizi dell’amministrazione, condotti dal Dicastero sviluppo territoriale.

Il Municipio, sulla base della nuova organizzazione dell'amministrazione comunale, ha inoltre adattato e riattivato il Gruppo di lavoro Lugano Energia, con l’obiettivo di migliorare le sinergie nell’amministrazione e con AIL SA e di affrontare in modo multidisciplinare i temi complessi relativi alla politica energetica.

Ciò permetterà di completare le informazioni necessarie per implementare le misure che permetteranno di ottenere la certificazione Città dell’energia, label che rappresenta un riconoscimento per i Comuni che adottano una politica energetica comunale sostenibile.

L’espansione della città dovuta alle tre fasi aggregative risulta essere un fattore particolarmente sensibile per il processo di certificazione. Infatti, se da un lato la fusione ha rappresentato una risorsa per la Città, dall’altro ha accresciuto in modo importante il volume delle informazioni relative agli ex Comuni necessarie per allestire il catalogo delle misure richieste da Città dell’energia.

Infine il PECo, oltre a essere uno strumento che permette di disporre di un'analisi completa dei consumi e delle emissioni di gas serra sul territorio comunale, è importante per valutare le potenzialità del territorio in relazione al risparmio energetico e allo sfruttamento delle risorse rinnovabili indigene. Il dossier approvato oggi dal Municipio presenta quindi delle proposte concrete per il parco immobiliare cittadino, nell’ottica dello sviluppo di un programma di risanamento degli stabili comunali.

L’importo per l’elaborazione del PECo potrà essere coperto per il 50% da sussidi cantonali e per il rimanente 50% con gli introiti derivanti dal Fondo energie rinnovabili (FER) stanziato nell’ambito del Piano energetico cantonale.

Rilanciare la piscina di Carona

Nella medesima seduta, l’Esecutivo cittadino ha deciso di confermare l’apertura del centro sportivo di Carona per la stagione 2017 e di avviare un’ampia riflessione sullo sviluppo futuro del comparto sportivo e ricreativo, coinvolgendo attori pubblici e privati interessati.

La diminuzione degli incassi e il contemporaneo aumento dei costi di manutenzione di una struttura ormai vecchia rendono necessario attivarsi per definire il futuro alla piscina e del centro ricreativo.

Durante l’anno la sola attività di rilievo è l'utilizzo degli spogliatoi da parte degli allievi del raggruppamento Insema che, in attesa di veder realizzati i nuovi spogliatoi al campo di calcio continuano a utilizzare la struttura.

Il Municipio ha deciso di confermare l’apertura della piscina per la stagione 2017 in considerazione, in particolare, dell’interesse delle famiglie e degli abitanti del quartiere.

Inoltre, la Città approfondirà la possibilità di avviare un ampio progetto di rilancio turistico del quartiere in collaborazione con gli attori attivi sul territorio, con l’obiettivo di rendere il centro ricreativo attrattivo e competitivo con altre infrastrutture regionali più moderne. Sul tavolo ci sono due progetti da approfondire: quello di un parco avventura e quello di un parco giochi per bambini all'interno dell'area della piscina.

Nel frattempo la struttura, e la piscina in particolare, necessiterebbero di lavori di manutenzione e di ristrutturazione stimati in circa 2 milioni di franchi.

(Red)