Lugano set cinematografico

La città di Lugano fungerà da ambientazione per il prossimo film di Alessandro Siani. Il noto comico napoletano girerà infatti alcune scene di “Mister Felicità” per le vie cittadine.

In occasione delle riprese, che saranno effettuate mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 settembre, la Polizia comunale comunica che verrà temporaneamente interrotta la circolazione in alcune zone.

Le zone interessate

Mercoledì 14.09.2016

- Viale Carlo Cattaneo: dalle ore 10:00 alle ore 15:00 sarà sbarrato alla circolazione viaria. I trasporti pubblici potranno transitare unicamente da Corso Pestalozzi in direzione di Cassarate, mentre da Viale Castagnola in direzione del Centro Città, saranno deviati su via Balestra. I confinanti dei via Canonica e laterali, potranno raggiungere le loro abitazioni transitando da Riva Albertolli, Corso Pestalozzi, via Pioda, via Balestra ed entrando da via Lucchini.

- Via S. Lorenzo: dalle ore 12:00 alle ore 20:00 sarà sbarrata alla circolazione. L'uscita dell'autosilo Motta non subirà variazioni e i confinanti potranno accedere alle loro abitazioni unicamente a piedi.

Giovedì 15.09.2016

- Corso Pestalozzi all'altezza di Piazza Indipendenza: dalle ore 09:30 alle ore 15:00 sarà sbarrato alla circolazione: I trasporti pubblici potranno transitare unicamente dal terminal principale in direzione di Cassarate, mentre quello proveniente da viale Cattaneo e da Corso Elvezia, sarà deviato sul lungolago e potrà raggiungere il terminal da via della Posta.

- Via Magatti: dalle ore 15:00 alle ore 20:00 sarà sbarrata alla circolazione, è permesso unicamente il transito pedonale. La fermata dei taxi viene spostata su corso Pestalozzi all'altezza dell'area di carico e scarico.

Venerdì 16.09.2016

- Intersezione Viale Cattori / Riva Paradiso: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 vi saranno dei perturbamenti viari. A causa delle riprese, verranno chiuse le corsie di scorrimento per pochi minuti, provocando inevitabili disagi alla circolazione.

- Causa riprese presso il terminal principale bus di linea, dalle ore 19:30 alle ore 22:30, ci saranno dei disagi al normale transito del trasporto pubblico.

