Lugano, un codice etico per la scuola

L’Istituto scolastico comunale di Lugano si dota di un Codice etico, sottoscritto in novembre dal Municipio e presentato agli oltre trecento docenti dell’Istituto durante il Collegio generale straordinario dell’11 gennaio.

Questo strumento raccoglie i principi e i buoni comportamenti che devono guidare le azioni di tutte le componenti della comunità scolastica: alunni, docenti, personale dei servizi e genitori.

"Professionalità, rispetto e sicurezza sono i valori guida fondamentali ai quali l’Istituto vuole ispirarsi" si legge nella nota stampa diffusa oggi dal Municipio della Città di Lugano. Con l’introduzione del Codice etico, Lugano "codifica i principi e i comportamenti che promuovono una comunità scolastica attenta a favorire il dialogo e l’ascolto reciproco, la condivisione delle regole e la ricerca attiva di valori comuni, come pure il rispetto delle differenze individuali e culturali e l’attenzione verso gli aspetti emotivi e affettivi nelle relazioni quotidiane e nell’apprendimento".

Il percorso che ha portato alla stesura del codice è stato "supportato da diverse personalità autorevoli in materia", quali i prof.ri dott.ri Franco Zambelloni e Ferruccio Marcolli, la prof.ssa dott.ssa Myriam Caranzano e i prof.ri dott.ri Alberto Crescentini, Alberto Pellai e Johannes Flury; da sottolineare pure il contributo dell’Ispettore scolastico Prof. Omar Balmelli. L'importanza di disporre di un Codice etico per un'agenzia educativa quale la scuola è stata espressa con fermezza dalla dottoressa Myriam Caranzano, direttrice della Fondazione per la Svizzera italiana per l'aiuto, il sostegno e la protezione dell'infanzia (ASPI): “Il Codice etico è una delle componenti fondamentali per tendere a una comunità educativa solida e attenta al rispetto dell’integrità fisica e morale dell'individuo". Si noti, infine, che "l’inosservanza del Codice sarà considerata una violazione dei doveri di servizio, sanzionabile in base alle norme vigenti".

(Red)