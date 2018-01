Lungolago pedonalizzato, sì o no?

di Gabriele Botti

"Pedonalizzare o no il lungolago di Lugano?": il quesito – in verità non nuovo, se ne parla da decenni – è tornato in primo piano attraverso un sondaggio di Giovanni Albertini. Il consigliere comunale PPD, che si sta profilando molto bene per la sua sensibilità verso tematiche care ai luganesi, è tornato su un tema di cui già aveva avuto modo di parlare in un recente passato. Ora, lui che il lungolago lo vorrebbe appannaggio dei pedoni, ha invitato al tavolo della discussione proprio loro, i pedoni, luganesi e non, che il perimetro del Ceresio amano frequentarlo.

I dati del sondaggio sono assai significativi, e questo partendo dal numero dei partecipanti che hanno completato il lungo percorso delle domande da cima a fondo: in tre settimane, sono stati 754. «Sono molto contento – spiega Albertini –. È il segno evidente che il tema è considerato importante. La mozione del PPD va in una direzione che credo interessi la maggioranza della popolazione». Della mozione diciamo a parte. Qui ci interessa andare a vedere quali sono i dati e i suggerimenti emersi dal sondaggio.

Senza "se" e senza "ma"

Iniziamo con il dire che il sì ha raccolto un massiccio appoggio, anche se con qualche distinguo, anzi un distinguo: i sì senza “se” e senza “ma” sono stati 325 (45,1%), i sì accompagnati però da proposte alternative per la viabilità 312 (41,4%), i no 99 (15,1%) e gli indecisi 18. Appare quindi evidente che l’idea piace, ma che essa dovrebbe essere compendiata da proposte che evitino che il traffico tolto dal lungolago vada a opprimere e compromettere altre zone della Città. Problema, questo, che assilla la mente di generazioni di municipali…