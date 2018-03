"Ma perché Lugano non è una città turistica?"

di Giacomo Paolantonio

È un incontro previsto da mesi quello del prossimo 12 marzo al LAC sulla crisi del commercio al dettaglio, a cui parteciperanno gli operatori del settore e anche il Municipio di Lugano (si veda il box a destra). Evidentemente la questione è assai sentita, visto che in questi giorni i commercianti si stanno riunendo, per zone, affinché possano designare dei rappresentanti e mettere nero su bianco le loro rivendicazioni.

Oggi lo faranno gli esercenti di via Cattedrale, salita Chiattone, P. Cioccaro. Tra questi c’è il gallerista d’arte Marco Lucchetti, il quale ha anticipato al Giornale del Popolo «che noi abbiamo due obiettivi. Il primo è trovare il consenso affinché Lugano venga dichiarata città turistica». L’idea, che è stata già oggetto di alcuni atti consiliari, permetterebbe di estendere le aperture speciali in Città ben oltre a quelle previste di solito per le feste comandate. «Oppure, in alternativa, vorremmo, al pari di Ascona e Locarno, che gli esercenti possano aprire anche in orari diversi o in giorni festivi durante le manifestazioni. Ci sembra ovvio che Lugano vada considerata una città turistica, eppure non è così, benché ci siano alberghi con oltre cento anni di storia», ha osservato Lucchetti, il quale ha aggiunto che «l’altro obiettivo è fare in modo che le persone ritornino a Lugano, visto che, anche a causa della caduta del segreto bancario, è diminuita una parte significativa di clientela che veniva per affari. Per compensare, riteniamo che la Città debba puntare su un numero maggiore di eventi di qualità, diluiti durante tutto l’arco dell’anno. Per citarne uno, il mercatino natalizio dovrebbe essere più aderente alle tradizioni, siccome i turisti cercano proprio questo».

Ciò nondimeno va detto che - è notizia proprio di questi giorni - nel 2017 c’è stato un balzo in avanti del turismo rispetto all’anno precedente, visto che i pernottamenti sono aumentati del 7,7%. Tuttavia, ha sostenuto Lucchetti, «la cifra d’affari dei commercianti della nostra zona non ne ha beneficiato affatto». Invece, ha concluso il gallerista di P. Cioccaro, «la politica si dovrebbe focalizzare sull’aumento delle aperture festive a Lugano, provando inizialmente magari in occasione dell’apertura gratuita domenicale dei musei. Basterebbe andare una qualsiasi domenica sul lungolago di Como per rendersi di quanto le rive del Lario siano molto più frequentate dai turisti, benché quelle del Ceresio non abbiano nulla da invidiare loro in quanto a bellezza».