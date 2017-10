Maghetti, shopping con festa

di Francesco Mirabella

I lavori di restyling del Maghetti volgono al termine. Un impegno economico non indifferente, quello deciso dalla Fondazione proprietaria del quartiere, il cui costo è arrivato attorno ai 6 milioni di franchi. Una ristrutturazione a cui manca ora solo la copertura mobile della piazzetta. A spiegarci la situazione attuale il direttore del quartiere, Riccardo Caruso: «I lavori previsti sono quasi ultimati. Stiamo progettando la copertura mobile della piazzetta interna che ci farebbe recuperare un’area di 300 metri quadri al momento poco sfruttata».

Si è molto parlato negli ultimi tempi delle chiusure dei negozi all’interno del quartiere e dei locali sfitti puntando spesso il dito contro gli affitti ritenuti eccessivamente alti; a tal proposito il direttore risponde molto chiaramente: «Prima di tutto chi intende fare commercio deve farlo in modo serio e oculato. Facile dare la colpa al costo della pigione quando però si lavora poche ore al giorno. I lavori che abbiamo intrapreso ci permettono di essere più attrattivi e pertanto ci proponiamo l’obiettivo di selezionare le future attività presenti poiché non desideriamo negozi che dopo pochi mesi chiudono. Ad oggi rifiutiamo diverse proposte poiché non ritenute idonee al contesto e all’evoluzione dei tempi. Dal 5 novembre, inoltre, sarà aperto un infopoint che potrà fornire un ulteriore supporto per chi volesse maggiori informazioni».

Degli oltre 40 locali a disposizione, di cui la metà ubicata all’interno, sono una decina attualmente quelli sfitti. L’intenzione è quella di mantenere i prezzi senza rincari nonostante le migliorìe apportate. La Fondazione è comunque disposta a venire incontro ai commercianti valutando ogni singolo caso.