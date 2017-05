Malcantone, numeri civici cercansi

Richiesto dal Municipio un credito per dare numi e numerazione a vie e piazze. Un intervento necessario per agevolare anche gli enti di primo soccorso.

di Francesco Mirabella

Sono centinaia le vie ticinesi sprovviste del numero civico. Un problema di non poco conto poiché, la mancata numerazione di una via, può comportare ritardi per ambulanze e Enti di primo intervento, per i quali pochi minuti fanno spesso la differenza. Sono diversi i Comuni che stanno cercando di porre rimedio a questa mancanza, tra questi quello di Alto Malcantone che, con un messaggio municipale, ha chiesto un credito di 190.000 franchi per la nomenclatura di vie e piazze, la numerazione civica degli edifici sul territorio comunale e la digitalizzazione dei dati.

Nel marzo del 2014, il Municipio ha conferito all’Atelier 54 di Gerra Piano, ufficio specializzato nel settore, il mandato per la determinazione delle vie e della sequenza numerica degli edifici, ovvero l’elaborazione dello stradario comunale. Data l’importanza della tematica si è deciso di costituire una commissione ad hoc, che lavorasse parallelamente alla società progettista, per proporre dei nomi da assegnare alle vie. Questa commissione è composta da persone con buone conoscenze delle realtà comunali ed in possesso di una buona memoria storica dei singoli quartieri del Comune. Dopo due anni di lavoro, lo stradario definitivo è stato determinato secondo delle chiare caratteristiche, inoltre si è voluto tener conto del fatto che, dalle proposte formulate durante la consultazione, è prevalsa la volontà di utilizzare denominazioni dialettali per le vie.