"Malcantone sotto assedio"

Ormai da decenni in Ticino la questione della viabilità è una delle più sentite. Dal Mendrisiotto sino al Piano di Magadino sono differenti le regioni che ogni giorno si vedono confrontate con un importante volume di traffico, con tutti i disagi che ne conseguono in particolare per la popolazione residente.

Fra le zone messe a dura prova dal traffico pendolare e non, c’è anche il Malcantone. Non è certo una novità infatti che, specialmente fra Ponte Tresa ed Agno, ogni giorno si formino lunghe per e da Lugano. Una situazione che la Conferenza dei sindaci della regione non è più disposta a tollerare.

“È ora che ognuno si prenda le proprie responsabilità. La Conferenza dei Sindaci del Malcantone chiede di istituire al più presto una task force con tutti gli attori responsabili di questo disastro viario. Non siamo più disposti a continuare in questo modo e così la cittadinanza esasperata per il continuo deteriorarsi della propria qualità di vita”.

Queste le dure parole dei sindaci malcantonesi, contenute in una missiva nella quale viene formulata una richiesta ben precisa al Dipartimento del territorio: “E’ ormai giunto il momento di sederci tutti attorno a un tavolo, abbandonare vecchi pregiudizi, instaurare un clima collaborativo ed assumerci le nostre responsabilità e decidere concrete e immediate soluzioni. Chiediamo al Dipartimento del territorio di farsi da parte diligente per al costituzione di una task force che comprenda: Ufficio federale dei trasporti, Commissione regionale dei trasporti del Luganese, Dipartimento del territorio, Ente regionale di sviluppo del Luganese e sindaci del Malcantone”.

Proprio i sindaci sottolineano infatti come negli ultimi decenni la politica sia stata incapace di rimediare alla situazione viaria della regione. “Ad oggi solo tante parole, gruppi di lavoro, studi e progetti e i risultati dopo 40 anni sono qui da vedere sotto gli occhi di tutti.

In nome della sicurezza sono state costruite rotonde e posati semafori che hanno contributo, ed è innegabile, a peggiorare il flusso veicolare. Agno, oggi per esempio, è un paese completamente bloccato a qualsiasi ora del giorno con tutte le conseguenze negative anche dal punto di vista della salute in quanto lo smog che devono respirare le Cittadine e i Cittadini di Agno e del Basso Malcantone non è certamente salutare.

Questi sono i risultati che la politica ci ha regalato. Confederazione, Cantone, Comuni CRTL devono trovare al più presto delle soluzioni a corto termine. Bisogna intervenire su più fronti ma per farlo occorre lavorare tutti insieme e prendere decisioni da attuare al più presto”.

(Red)