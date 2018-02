In manette 4 membri delle "Pink Panthers"

(LE FOTO) Ecco le novità in merito all'intervento in forze della Scientifica in via Industria a Pregassona. La banda è conosciuta per le sue rapine spettacolari.

Uno schieramento di agenti e uomini della scientifica sono intervenuti questa mattina a Pregassona, dove c'è stata uan maxi operazione di Polizia in via industria, che ha portato all'arresto di quattro persone. Come comunicato dal Ministero pubblico e la Polizia della Città di Lugano. Si tratta di un 37enne cittadino croato, di un 38enne cittadino bosniaco, di un 39enne cittadino croato e di un 41enne cittadino serbo, tutti residenti all'estero. I fermi sono legati alla banda di rapinatori, in particolare formata da ex militari provenienti dai Balcani, denominata "Pink Panthers", nota per le rapine spettacolari in gioiellerie di tutto il mondo.

L'azione preventiva della polizia, supportata anche dal sistema di videosorveglianza cittadino, ha infatti permesso di sventare una rapina ai danni di una gioielleria nel centro di Lugano. Nel corso dell'operazione sono pure state sequestrate delle armi cariche a dimostrazione della pericolosità e determinazione dei malviventi nel voler colpire in città.

L'ipotesi di reato nei confronti degli arrestati è di tentata rapina. L'inchiesta, coordinata dal Procuratore pubblico Paolo Bordoli, prosegue anche con l'obiettivo di chiarire l'eventuale coinvolgimento degli arrestati in altri atti criminali simili avvenuti nel recente passato sia in Ticino sia all'estero, essendo il gruppo attivo a livello internazionale. Al momento non saranno rilasciate ulteriori informazioni sull'indagine.

Precedenti in Ticino e nel mondo

Non è la prima volta che le "Pantere" agiscono sul nostro territorio. Nel 2015 un membro della banda era stato arrestato in Austria per una rapina alla gioielleria Zeger di Ascona avvenuta nel 2013.

L’Interpol ha nominato così la banda dalla serie criminale dal film “La Pantera Rosa”. I membri provengono da Serbia, Montenegro, Croazia e Bosnia e sono responsabili di alcune delle rapine più audaci della storia in tutto il mondo. Secondo alcune stime la gang avrebbe accumulato oltre 500 milioni di dollari in oro e diamanti da diversi paesi tra i quali Dubai, Svizzera, Giappone, Francia, Lichtenstein, Germania e Stati Uniti

(Red)