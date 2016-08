Massagno, incidente in via San Gottardo

Due veicoli si sono scontrati all'altezza dell'incrocio con via Tesserete, coinvolgendo anche una terza vettura. Non si registrano feriti.

Un incidente della circolazione si è verificato pochi minuti fa a Massagno, in via San Gottardo. Per cause ancora da stabilire, due veicoli (un pick up immatricolato in italia e un Suv Mercedes targato Ticino) si sono urtati in modo non violento all'altezza dell'incrocio con via Tesserete.

Un terzo veicolo, un'audi con targhe basilesi, è rimasto coinvolto nell'impatto. Nessuno è rimasto ferito. L'incorcio tra via San Gottardo e via Tesserete, come noto, è uno snodo delicato, per il quale il Comune di Massagno prevede l'installazione di impianti semaforici.

La polizia è intervenuta per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico che, nel frattempo, ha subito alcuni disagi.

(Red)