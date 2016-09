Melano, niente licenza per Liberty Life

C’è grande soddisfazione a Melano per la decisione del Municipio che ha negato la licenza edilizia all’Associazione Liberty Life, che chiedeva un cambiamento di destinazione d’uso di alcuni appartamenti: da uffici a locali per la pratica del suidicio assistito. In sostanza il Municipio ha accolto le due opposizioni presentate da privati cittadini.

L’associazione in questione lo scorso anno e nei primi mesi del 2016 aveva utilizzato locali in una palazzina in centro paese per praticare il suicidio assistito. I “clienti” erano in particolare cittadini provenienti dall’Italia.

Contro questa attività gli abitanti di Melano avevano lanciato anche una raccolta di firme. Ora l’esperienza di Liberty Life a Melano sembra definitivamente conclusa, anche perché l’associazione avrebbe già trasferito la sua sede (si parla del Canton Jura) e messo in vendita l’immobile di via Cantonale.

(Red)