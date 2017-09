Milioni per la mobilità del Basso Malcantone

Il Consiglio di Stato comunica oggi di aver approvato il messaggio che propone lo stanziamento di un credito di 8,57 milioni di franchi e dell’autorizzazione a effettuare una spesa di 14'950'000.00 CHF per la realizzazione delle opere del Piano di pronto intervento (PPI) per il Basso Malcantone, nell'ambito dell’attuazione delle opere della seconda fase del Piano dei trasporti del Luganese (PTL) e del Programma d'agglomerato del Luganese (PAL).

L'investimento proposto comprende la sistemazione degli incroci di via Stazione e via Industria a Caslano con la semaforizzazione che regolerà, oltre i flussi stradali, anche l'incrocio delle due vie con la linea della Ferrovia Lugano - Ponte Tresa (FLP), come pure la costruzione della nuova fermata FLP Caslano-Colombera che garantirà una migliore connessione del tessuto insediativo del comune, in particolare la zona industriale e la nuova scuola media, con il trasporto pubblico. Si procederà anche con le ottimizzazioni della rotonda Magliaso e della rotonda Magliasina con potenziamenti mirati atti a migliorare le condizioni di circolazione e di sicurezza alle due estremità del segmento più carico dell’intero asse della strada principale A398 tra Agno e Ponte Tresa. Infine ci saranno degli interventi a Magliaso Paese con l'obiettivo di aumentare la sicurezza degli utenti a mobilità lenta, della loro convivenza con il traffico motorizzato e della qualità di vita degli abitanti del nucleo, sono previsti tutta una serie d'interventi sulla carreggiata e nelle aree pedonali adiacenti.

Al finanziamento concorrono il Cantone e i Comuni della CRTL secondo la convenzione per il finanziamento delle opere del PTL di seconda fase.

(Red)