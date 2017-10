Milioni per la sicurezza stradale

di Gabriele Botti

Il Municipio di Lugano ha licenziato il messaggio relativo alla richiesta di un credito di 11,5 milioni di franchi per interventi di miglioramento della sicurezza stradale nei quartieri di Valcolla, Villa Luganese, Sonvico, Cadro, Davesco-Soragno, Pregassona, Castagnola, Viganello, Lugano-Centro, Besso, Breganzona, Pambio-Noranco, Pazzallo, Carabbia e Barbengo. Il credito è suddiviso in quattro categorie: interventi lungo le strade cantonali, interventi lungo le strade comunali, riorganizzazione dei passaggi pedonali e opere straordinarie non prevedibili. I lavori avranno luogo a tappe a partire dal prossimo anno, previo accoglimento del credito da parte del Consiglio comunale. Ne parliamo con Michele Bertini, vicesindaco di Lugano.

Undici milioni e rotti per la sicurezza stradale: Lugano conferma nei fatti quanto sia importante la sicurezza stradale. Ma com’è cambiato nel tempo, e nella fattispecie negli ultimi anni, il concetto di “sicurezza stradale”? Penso, fra l’altro, all’introduzione di nuove normative, ecc.

Il costante aumento del traffico veicolare porta con se situazioni di conflitto con la mobilità lenta cui la popolazione si dimostra sempre più sensibile. Gli spazi a disposizione, in molti casi immutati negli anni, devono poter servire un’utenza diversificata ed esponenzialmente cresciuta negli anni. Se il concetto di “sicurezza stradale” si traduceva in passato essenzialmente in misure per il rallentamento del traffico veicolare, oggi è necessario tenere in debita considerazione questa necessità di condivisione degli spazi, in modo che qualunque utente possa usufruirne in piena tranquillità. L’evoluzione delle normative vigenti costituiscono naturalmente una base importante: è proprio in base alle mutate condizioni, ad esempio, che il messaggio prevede una revisione della pressoché totalità dei passaggi pedonali presenti sul territorio cittadino.