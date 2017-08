Monteceneri dice no ai rifugiati

Il Comune di Monteceneri ha comunicato oggi di volersi opporre all'insediamento di un centro federale per richiedenti d'asilo sul proprio territorio. Una decisa opposizione "poiché -si legge nella nota- il suo impatto sarebbe particolarmente negativo". Non solo per il luogo prescelto per l'ubicazione, cioè la sede della Protezione civile di Rivera, ma anche per “il numero importante di rifugiati assegnati". La decisione risale alla seduta municipale di lunedì, anche sulla base del fatto che "le autorità superiori continuano a individuare e insediare infrastrutture che creano disagi ai residenti".