Mortale a Rivera, una condanna

Si è chiuso con una pena pecuniaria per omicidio colposo a un capocantiere il processo per la morte di un operaio frontaliere, deceduto nel marzo del 2013.

Si è chiuso con una pena pecuniaria per omicidio colposo a un capocantiere il processo per la morte di un operaio frontaliere di Marchirolo, in provincia di Varese, che è morto nel marzo del 2013 in un cantiere per la posa di una condotta del gas sotto una strada, a Rivera.

Prosciolti invece un ingegnere e all’addetto alla sicurezza del cantiere, che erano stati anche loro portati alla sbarra dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, con l’accusa di omicidio colposo.

L’unico condannato dal pretore Marco Kraushaar ha già annunciato che farà ricorso. L’operaio deceduto, che aveva 53 anni, fu colpito da dei massi caduti da un muretto, che non era stato puntellato e che sovrastava la trincea dello scavo in cui doveva passare il tubo e in cui la vittima stava lavorando

(Red)