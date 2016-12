"Municipio spaccato in due sul PVP"

“Oggi avremmo voluto decidere sul futuro del PVP. Ma in Municipio siamo spaccati in due”. Parola del sindaco di Marco Borradori, che in questo momento sta illustrando alla stampa, affiancato dai municipali Angelo Jelmini e Michele Bertini, i risultati degli ultimi studi sul Piano Viario del Polo Luganese, incluso quello del Politecnico di Zurigo, sul quale nei giorni scorsi, proprio dalle colonne del GdP, erano trapelati giudizi poco lusinghieri da parte dell’Esecutivo.

Ad ogni modo il Municipio, è stato spiegato, ha preso atto dei risultati dei vari studi relativi alla situazione viaria di Lugano a seguito dell'introduzione delle misure del Piano viario del Polo (PVP) (e dopo l'apertura della Galleria Vedeggio-Cassarate) e questi confermano che complessivamente i tempi di percorrenza sono diminuiti o sono rimasti invariati; nel centro restano alcuni snodi problematici e gli obiettivi relativi al trasporto pubblico sono stati raggiunti solo parzialmente. Le analisi saranno trasmesse per osservazioni ai firmatari della petizione “Questo PVP non soddisfa i cittadini contribuenti” (sfociata in una mozione analoga), che riceveranno anche lo studio relativo alla richiesta di introdurre modifiche viarie in Corso Pestalozzi-Corso Elvezia.

Una petizione che il municipale Angelo Jelmini intende sostenere. “I mozionanti sono stati prudenti a mio avviso e in gennaio il mio dicastero dovrebbe dare un avallo in tal senso”.

Lo studio zurighese

Nel giugno 2015, il Municipio ha assegnato un mandato per la verifica delle criticità del PVP all'Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme (IVT) ETH Zürich (Prof. Dr. Kay W. Axhausen). La richiesta verteva, in particolare su alcune tratte: Corso Elvezia, via Balestra, viale Cattaneo, via Magatti - via della Posta - via Vegezzi, Corso Pestalozzi e via Pretorio. Secondo l'analisi dei dati relativi al periodo 2008-2016, lo studo conclude che vi è stato un aumento delle velocità di percorrenza su tutti i percorsi e un alleggerimento del settore centrale. Lo studio ha confermato che lo spostamento del traffico avvenuto grazie all'apertura della galleria e ai nuovi tragitti possibili ha alleggerito il settore centrale della città. È emerso, inoltre, che la riorganizzazione della rete ha comportato una ridistribuzione dei chilometri percorsi, concentrati maggiormente sulle strade principali. Per alcune tratte la riorganizzazione ha tuttavia portato a un incremento dei tempi di percorrenza. Lo studio svolto dall'IVT conclude che complessivamente la situazione del centro città è migliorata e conferma che la galleria Vedeggio-Cassarate ha permesso di trasferire parte del traffico e sgravare in modo importante alcune arterie della rete di accesso alla città. In generale, I'IVT osserva che per una valutazione più puntuale sarebbero necessari ulteriori approfondimenti (analisi costi-benefici completa, maggiori analisi col modello del traffico, analisi degli incroci per i pedoni).

(GPA)