Da Muzzano arriva un "no" alla fusione

di Giacomo Paolantonio

C’è un grosso ostacolo sulla strada che il Consiglio di Stato dovrebbe indicare per arrivare a un voto popolare sul progetto di fusione tra Collina d’Oro e Muzzano, portato avanti per iniziativa dei due Municipi. Infatti ieri sera i rispettivi Consigli comunali si sono riuniti per dare un preavviso, che i Legislativi sono stati chiamati a dare in base a una recente modifica sulla Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. Essa è stata imposta non dal Governo, ma dal Gran Consiglio, che però ha sancito che tale preavviso dei Consigli comunali non è vincolante, fatto che potrebbe evitare quanto accadde nel 2006 proprio a Muzzano, il cui Legislativo bloccò l’annessione a Lugano. Ciò nondimeno per il Cantone sarà difficile ignorare quanto accaduto ieri nel borgo lacustre, in cui è stato approvato un preavviso negativo sull’aggregazione, per un voto di scarto (11 “no” contro 10 “sì ”), mentre il Legislativo di Collina d’Oro (riunitosi in contemporanea) ha dato un parere favorevole all’unanimità dei presenti. Tornando a Muzzano, i voti contrari sono arrivati dai gruppi Lega-UDC e PLR, mentre i favorevoli da Insieme a Sinistra e dalla lista civica Cittadini Attivi. È un risultato negativo che è figlio anche di una bizzaria elettorale, giacché i due gruppi favorevoli alla fusione sono in maggioranza in Municipio e nelle commissioni, ma in minoranza in Consiglio comunale (per un voto appunto). Ma al di là di tutto ciò, conta il dato politico più che algebrico, ovvero che il paese pare spaccato a metà sull’idea dell’aggregazione con Collina d’Oro.