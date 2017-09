Nasce Lugano Medtech

di Giacomo Paolantonio

Finora l'abbiamo chiamato informalmente Mizar, che è il nome di un astro della costellazione dell'Orsa Maggiore, ma anche del palazzo di Molino Nuovo che l'ospiterà. Però d'ora in poi dovremo piuttosto parlare della fondazione "Lugano Medtech". Infatti ieri l'ente giuridico che gestirà il polo della biotecnologia e delle scienze delle vita, concepito e fortemente voluto dal Cardiocentro, è stato ufficialmente costituito. Questo passo segna una decisa accelerazione verso il taglio del nastro della struttura, giacché, come abbiamo anticipato proprio da queste colonne nei giorni scorsi, nel frattempo è stata presentata anche la domanda di costruzione per modificare il Mizar affinché possa ospitare dei laboratori di ricerca. Tornando alla neonata fondazione, ad averla tenuta a battesimo è stato il presidente del Cardiocentro, ovvero l'ex sindaco di Lugano Giorgio Giudici, oltre a Claudio Massa, anch'egli rappresentante del nosocomio diretto dal prof. Tiziano Moccetti, mentre per la Città di Lugano ci ha messo la firma il direttore della divisione degli affari giuridici, Giorgio Colombo. Nei prossimi giorni dovrebbero essere annunciati i nomi dei membri del consiglio di fondazione, che saranno sette. A presiederlo sarà il capodicastero consulenza e gestione di Lugano, Michele Foletti. Infatti la Città ha finanziato l'acquisto del Mizar con ben dieci milioni di franchi, mentre il resto dell'onere (circa tre volte tanto) sarà sostenuto dal Cardiocentro, seppure con l'appoggio di una fideiussione di 5 milioni di franchi offerta dal Cantone. Questo a testimonianza dell'ampio consenso politico che ha tale progetto, col quale si spera di dare più linfa a un settore che in Ticino ha già messo delle importanti radici.