Neggio ha smarrito il Patriziato

di Giacomo Paolantonio

È un fatto piuttosto raro quanto capitato a Neggio, borgo del Malcantone che si è ritrovato a non avere più un Patriziato, motivo per cui nei giorni scorsi il Consiglio di Stato ha in sostanza delegato al Municipio la sua gestione. «Attualmente i casi di questo tipo sono tre: Si sono ritrovati nella stessa situazione anche il Patriziato di Besazio, nel Mendrisiotto, e la Degagna di Cala, in Leventina», ha spiegato al Giornale del Popolo il capo della Sezione degli enti locali, Elio Genazzi. «Va sottolineato innanzitutto che non si tratta ancora di un passo definitivo. Dunque, qualora si riuscisse a trovare qualcuno disposto a occuparsi del Patriziato, questa fase transitoria di commissariamento cesserebbe».

Fatto sta che però, dopo ben tre tentativi negli scorsi mesi, nessuna candidatura alle elezioni per il rinnovo dell’Ufficio patriziale, nel periodo 2017-2021, è stata presentata. «La Sezione degli enti locali – ha continuato Genazzi – è incaricata di approfondire le possibili soluzioni che possano permettere di superare l’attuale situazione, magari anche attraverso una fusione con un altro Patriziato. Però voglio cogliere quest’occasione per sottolineare quanto le attività dei Patriziati siano meritorie e sarebbe una grave perdita doverne abolire uno». Infatti, quale extrema ratio, il Consiglio di Stato potrebbe essere costretto a disconoscere il Patriziato di Neggio e, in particolare, a conferirne i beni al Comune, in assenza di alternative valide.

Dal Municipio, da noi interpellato ieri pomeriggio, si fa sapere che si valuterà nelle prossime settimane la situazione, di cui l’Esecutivo non ha ancora discusso.