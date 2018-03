Non si sfugge alle escape room

Un videogioco traslato nella realtà: «Un modo per uscire di casa e divertirsi con il gruppo di amici senza dover stare rinchiusi in casa attaccati al PC»

di Mauro Botti

Vi trovate all’interno di una stanza senza finestre e la via d’uscita è bloccata. Siete entrati nell'antica e maledetta tomba di Raneb, figlio del più tiranno e feroce faraone dell'antico Egitto. Cercate il modo di togliervi da questo impiccio... di che videogame si tratta? Nessun gioco virtuale, in verità. Mettete da parte i joystick, perché il sarcofago è a portata di mano e vi trovate proprio dentro la piramide. Da adesso avete un’ora per cercare insieme ai vostri compagni d’avventura un modo per uscirne. Si tratta di una “escape room”.

Ecco cos’è

In un paio d’anni sono state costruite tre strutture in Ticino, due nel Luganese, che ospitano questa attività ludica. E le richieste da parte degli più o meno appassionati sembrano volerne altre. È un tipo di gioco in cui le persone vengono chiuse in una stanza con altri partecipanti e devono usare gli oggetti che trovano al suo interno per risolvere una serie enigmi, trovare indizi, scoprire i retroscena della trama e scappare. Il tutto in massimo 60 minuti. I giocatori devono utilizzare le loro capacità logiche per riuscire a scappare. «Esistono anche giochi da tavolo e film che fanno riferimento a questo genere», ci dice Mike della Mistery Room di Lugano.

leggi l'intero servizio sul GdP di oggi