Nora Illi multata a Lugano

Dopo essersi recata a Locarno in Piazza Grande a Locarno in occasione dell’entrata in vigore della legge contro la dissimulazione del volto, Nora Illi è tornata oggi in Ticino per manifestare contro il provvedimento cantonale.

La controversa cittadina svizzera 31enne, convertitasi all’islam e velata dal niqab, si è aggirata oggi per le strade di Lugano.

La provocazione della Illi è terminata come la precedente: la donna è stata fermata con un’amica da alcuni agenti di polizia in Piazza Rezzonico. Le due sono state invitate a togliersi il velo e, una volta rifiutatesi, sono state accompagnate in centrale per il verbale e la multa, il cui ammontare – considerata la recidiva – verosimilmente supererà 100 franchi.

(Red)

