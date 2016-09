Novità in vista all'istituto di Studi filosofici

La Facoltà di Teologia di Lugano informa di alcune importanti novità che riguardano il suo Istituto di Studi Filosofici (ISFI). Il Prof. Giovanni Ventimiglia, Direttore dell’ISFI e suo fondatore nel 2003, ha vinto infatti una cattedra importante all’Università di Lucerna, classificandosi al primo posto al concorso per la copertura del posto su 69 partecipanti da tutto il mondo.

Lavorerà dunque da quest’anno accademico all’Università di Lucerna, seppure non a tempo pieno. Inoltre ha vinto un finanziamento di mezzo milione di franchi dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca, dopo selezione competitiva su quasi 100 domande.

Il Prof. Ventimiglia non abbandona tuttavia la Facoltà di Teologia di Lugano, rimanendo professore a tempo parziale e Direttore dell’ISFI. Sarà, però, affiancato dal Prof. Kevin Mulligan in qualità di Direttore della Ricerca dell’ISFI.

Il Prof. Mulligan è uno dei filosofi viventi più significativi al mondo. Di origine irlandese, formatosi al Trinity College di Cambridge è stato professore all’Università di Ginevra dirigendone il Dipartimento di filosofia per diversi anni. Ha vinto negli anni finanziamenti per la ricerca dal Fondo Nazionale Svizzero per più di 5 milioni di franchi e ora porta con sé a Lugano un progetto di ricerca di quasi 300 mila franchi. Ha rifiutato, recentemente, diverse offerte da parte di prestigiose università, accettando invece di venire a lavorare presso l’Istituto di Studi Filosofici.

Oltre che nella ricerca l’Istituto di Studi Filosofici negli ultimi anni sta riscuotendo un notevole successo anche a livello dell’offerta formativa nel bachleor in filosofia. I nuovi studenti sono circa una ventina e si tratta perlopiù di studenti che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti. Alcuni di essi provengono da diverse regioni d’Italia dato questo che, conferma l’attrattività dell’Istituto e del bachelor. Tale attrattività è stata resa possibile anche dalla fondazione del Collegium Philosophicum che permette a studenti eccellenti ma bisognosi di studiare a Lugano.

(Red)