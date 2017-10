Nuova postazione Mobility a Viganello

Mobility inaugurerà, sabato 14 ottobre, una nuova postazione di car-sharing a Lugano, e più precisamente in Piazzale Gilberto Quadri a Viganello, presso l’ecopunto. Le altre postazioni sono quelle di “Lugano – Stazione”, “Lugano – USI” e “Lugano – Centro”.

Gli abitanti e le aziende dei quartieri del Centro, di Cassarate, Viganello, parte di Pregassona e Molino Nuovo e della parte di Besso più vicina alla stazione avranno dunque a disposizione una postazione nelle immediate vicinanze. "Un servizio sempre migliore che risponde alla maggiore richiesta da parte dell’utenza", precisa Mobility, che sta potenziando anche nel resto del Ticino.

A luglio si è infatti aggiunta una nuova postazione anche a Gordola e ora la rete comprende in totale 14 postazioni in Ticino: a Chiasso, Mendrisio, Lugano, Locarno, Tenero, Gordola, Cadenazzo, Giubiasco, Bellinzona e Biasca. Complessivamente, l’offerta in Ticino comprende oggi una cinquantina di auto a disposizione dell’utenza.

(Red)