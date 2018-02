Nuova sede per lo Sci Club Monte Lema

La baracca in legno sarà abbattuta, al suo posto verrà edificata una sede moderna per la società e un luogo di ristoro. "Avremo finalmente un edificio adeguato".

Lo Sci Club Monte Lema (SCML) scende in pista dopo il via libera ricevuto dal Comune di Novaggio per costruire la sua nuova sede in zona Bedea. La piccola baracca in legno, che ormai ha fatto il suo corso, farà dunque spazio a un vero e proprio edificio. «Siamo molto contenti e non vediamo l’ora che i lavori comincino – ci dice Emilio Mercoli, presidente dello SCML –. Abbiamo dovuto aspettare l’esproprio del terreno e la modifica del Piano regolatore, ora il sito è dichiarato sotto la denominazione di “svallo invernale”».

La struttura fungerà anche da partenza della sciovia, la più bassa come quota (625 m s/m) e la più a sud di tutti gli impianti sciistici della Svizzera italiana. «Avremo finalmente un edificio adeguato al nostro impianto di risalita, quello di prima era ormai desueto», puntualizza Mercoli. Nulla da fare invece per i posteggi: i provetti sciatori dovranno lasciare le proprie auto in quelli comunali. I 500 soci avranno però un luogo di ritrovo ben attrezzato: «La sala di quasi 100 metri quadrati ospiterà la sede dell’associazione ma sarà anche una zona ristoro per tutti gli utenti, che ci dimostrano il loro affetto ogni anno, sempre di più.

Ricordo ancora la stagione eccezionale del 1991 dove l’impianto di Bedea-Novaggio è stato letteralmente preso d’assalto: 7.392 affluenze, 2.313 adulti e 5.079 ragazzi». Una lunga storia, per uno dei primi sci club ticinesi nato nel 1961 grazie alla volontà di 13 giovani della zona, che sta per voltare pagina, e affrontare un nuovo ed entusiasmante capitolo. Ora si dovranno fare i conti con... le spese: «La realizzazione del progetto che è passato al vaglio delle autorità verrà a costare circa 300.000 franchi. Non sono briciole, ma ce la faremo. Siamo infatti già alla ricerca di qualche sponsor interessato a darci una mano.

Non dobbiamo dimenticare inoltre che riceveremo un contributo da parte di Gioventù+Sport e un contributo forfettario per la gestione ordinaria dei piccoli impianti da parte del Cantone. Speriamo anche che il Comune e gli enti locali prendano a cuore una realtà così importante per la regione», sottolinea sempre il presidente. Il tempo per raccogliere i fondi necessari non è tiranno: «I lavori inizieranno presto, per la prossima stagione saranno sicuramente terminati. In questo modo saremo pronti per i primi corsi che si terranno a Natale e a Capodanno, due appuntamenti ormai fissi per la nostra associazione».

I maestri, tutti volontari, possono dunque dormire sonni tranquilli e ringraziare anche il lavoro svolto dal contadino che mantiene, durante i periodi più caldi, il manto erboso «come un tavolo da biliardo – afferma con un sorriso Marcoli –. Solo in questo modo riusciamo a sciare con pochi centimetri di neve».

(MABO)