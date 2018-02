Nuovi percorsi ciclabili a Lugano

di Mauro Botti

Lugano sale di nuovo in sella e propone, nell’ambito della mobilità lenta, tre nuovi percorsi ciclabili che si snoderanno tra i quartieri di Molino Nuovo, Pregassona e Viganello. Il Cantone e la Commissione regionale dei trasporti del Luganese (CRTL) hanno infatti capito l’importanza e il grande potenziale che questo genere di traffico propone: spostarsi in modo pratico ed ecologico nel contesto urbano. Il primo percorso lungo circa 1,5 chilometri collegherà il polmone verde della Città, il Parco Ciani, a via Beltramina. Una scelta questa per agevolare anche gli studenti dell’Università della Svizzera italiana che si trovano proprio a metà strada del nuovo tracciato. Ma non finisce qui, infatti, per gli amanti delle biciclette ci sono gli altri due itinerari che si diramano per tre chilometri verso la via Viarno, passando nella zona del Liceo 1 e da via delle Scuole nel quartiere di Cassarate. Il progetto rientra nell’ampliamento dei tredici chilometri di percorsi ciclabili già presenti sul territorio cittadino. Il progetto è in pubblicazione fino al prossimo 13 marzo negli uffici della Divisione pianificazione, ambiente e mobilità della Città di Lugano.

Tra segnaletica e costi

La nuova segnaletica orizzontale (posizionata sul manto stradale), quella verticale (i cartelli) e una serie di lavori per migliorare la sicurezza lungo tutti e tre gli itinerari... costano. L’ammontare previsto per l’intero investimento è di 1,21 milioni: 550.000 franchi saranno necessari ad attuare il percorso verso Pregassona i 660.000 per quello in direzione di Molino Nuovo.