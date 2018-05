Nuovi servizi igienici: "Una necessità"

I servizi igienici pubblici in Piazza Manzoni saranno presto realtà. La domanda di costruzione è stata infatti pubblicata in questi giorni e l’avviso sarà in consultazione fino al prossimo 15 maggio. Il progetto, approvato dal Consiglio comunale e dalla Commissione del nucleo, prevede di installare i moderni vespasiani in superficie, realizzando una struttura parzialmente prefabbricata, dotata di servizi igienici autopulenti simili a quelli già posizionati negli scorsi anni in varie zone della Città. Che fine faranno i bagni che si trovano nell’adiacente sottopassaggio? La risposta ce la dà Michele Bertini, responsabile del Dicastero sicurezza e spazi urbani: «La struttura ormai è fatiscente. Si trova in uno stato poco consono a una Città come Lugano che mira ad avere un’importante affluenza turistica. Con il passare del tempo il degrado nei servizi igienici del sottopasso è diventato sempre più marcato. Il fatto è che non è mai stato fatto un vero intervento per migliorare la situazione, ma solo una regolare pulizia e una manutenzione puntuale. È stato dunque indispensabile intervenire radicalmente, una necessità».

(MABO)