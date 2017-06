Nuovo progetto per la porta sud della Città

È un progetto privato, ma di una certa rilevanza pubblica, giacché andrà a inserirsi in un grosso terreno di fronte al lungolago, in Riva Caccia, proprio all’ingresso sud della Città. Si tratta di un nuovo complesso residenziale-commerciale, dal costo di costruzione di oltre 50 milioni di franchi, che verrà realizzato tra l’Hotel Splendid Royal e l’Hotel Bellevue au Lac.

L’area interessata è un ampio comprensorio delimitato appunto da Riva Caccia, Via Domenico Fontana e Via Giuseppe Mazzini (all’altezza del soprastante Parco Florida). Attualmente sul posto, sul fronte lago, c’è l’immobile che per molti anni ha ospitato un noto ristorante di specialità esotiche (ormai chiuso), mentre dietro ci sono altre casette e una porzione di terreno scosceso occupata da degli orti privati, visibili da dietro un’inferriata in Via Mazzini.

Allorquando il progetto riceverà la licenza edilizia, i lavori dovrebbero durare 4 anni.

(GPA)