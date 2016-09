Via Odescalchi, chiesti 20 anni

Come riportato dalla RSI, sono state lette oggi in aula le richieste di pena da parte della procuratrice pubblica Pamela Pedretti nel quadro del processo per il delitto di via Odescalchi a Chiasso, dove l’8 ottobre del 2015 un portoghese perse la vita.

L’accusa ritiene colpevole di assassinio il 27enne Qendrim Berisha e chiede nei suoi confronti una pena pari a 20 anni di carcere, la più pesante possibile.

Per gli altri tre imputati – correi nell’assassinio secondo l’accusa – sono state chieste pene che vanno dai 18 ai 9 anni e mezzo. Per Alin Marinel Lupulescu, imputato che avrebbe avuto un ruolo minore nel delitto, sono invece stati chiesti 3 anni e nove mesi.

(Red)

Articoli correlati:

Via Odescalchi, 5 rinvii a giudizio

Via Odescalchi, processo a settembre

Omicidio a Chiasso: assassinio per tutti

Chiasso, ecco la ricostruzione dell'omicidio