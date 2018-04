Oltre 1000 cittadini con "Grazie Cardiocentro"

Sono oltre 1000 i cittadini che si sono già iscritti al Gruppo di sostegno Grazie Cardiocentro. "Si tratta di un primo eccellente risultato di cui siamo grati a tutti i nostri aderenti", hanno dichiarato in un comunicato i promotori. "Il numero delle adesioni - trasversali e provenienti da ogni angolo del Cantone - è ancora più emozionante considerato che l’iniziativa è stata promossa quasi esclusivamente sui social network, attraverso in particolare la nostra pagina Facebook che si avvia verso i 3’500 sostenitori. Queste adesioni testimoniano da una parte l’affetto e la riconoscenza che moltissimi cittadini provano verso l’ospedale del cuore e tutti i suoi collaboratori, dall’altro rafforza in noi la convinzione che sia quanto mai necessario trovare una soluzione che possa garantire anche in futuro piena autonomia e indipendenza, sia medica sia gestionale, all’istituto. Siamo convinti, pur nel pieno rispetto delle sue prerogative istituzionali, che il Consiglio di Stato, chiamato al ruolo di mediatore nella vertenza con l’EOC, saprà tenere nella giusta considerazione questo sentimento popolare".

I promotori del Gruppo di sostegno, nato con lo scopo di seguire il passaggio del Cardiocentro nell'Ente ospedaliero cantonale, concludono esprimendo "fiducia nel Governo per il delicato compito che sarà chiamato a svolgere, a cominciare da mercoledì quando è in agenda l’incontro con i rappresentanti del Cardiocentro".

(Red)