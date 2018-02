Oltre 10mila interventi per la Croce Verde

Un dato, relativo allo scorso anno, che si inserisce in un quadro di progressiva crescita delle emergenze nel territorio nell’ultimo decennio (+33%).

Sono stati 12 mesi intensi e impegnativi per la Croce Verde Lugano. Un anno durante il quale ha consolidato il proprio operato nei suoi maggiori settori di attività: il pronto intervento, il Servizio Medico Dentario e la formazione esterna, destinata a tutta la popolazione e alle aziende. Nel 2017 CVL ha effettuato complessivamente 10.128 interventi, dato che si inserisce in un quadro di progressiva crescita delle emergenze nel nostro territorio nell’ultimo decennio (+33%) concomitante oltre all’invecchiamento della popolazione anche all’aumento del numero dei cittadini residenti e alla presenza dell’imponente numero di lavoratori presenti soprattutto durante le ore diurne.

Le missioni si sono rivelate in lieve flessione rispetto all’anno precedente (10.429 nel 2016), con una diminuzione del 3% presente nei trasferimenti “secondari” intraospedalieri. Gli interventi cosiddetti “primari”, vale a dire richieste di soccorso da parte della Centrale di Allarme 144 in cui il paziente è in potenziale pericolo di vita, sono invece rimasti costanti.

Dove? - Per quanto riguarda i luoghi di intervento dei soccorsi primari, al primo posto si conferma l’abitazione del paziente (4.254 missioni), seguita nell’ordine da strade e autostrade (1.148), uffici pubblici (457) e case di riposo per anziani (413).

Perché? - Le patologie più frequenti che hanno richiesto l’intervento del team di soccorso di CVL sono quelle legate ai problemi respiratori, alle malattie cardiovascolari e i casi psichiatrici. Questi ultimi, in particolare, si sono rivelati in costante aumento nel corso degli ultimi anni. Tra i trattamenti più frequenti troviamo la gestione del dolore (analgesia), aspetto che sempre più riveste un ruolo importante nella medicina extra-ospedaliera.

Chi? - Nel 2017 l’Ente si è avvalso della collaborazione di 95 dipendenti e 108 volontari; 85.000 le ore/lavoro prestate.

Denti e dintorni - Stabile l’attività del Servizio Medico Dentario di Croce Verde, con circa 11.000 sedute all’anno. È un segno evidente del fatto che il Servizio è riuscito a consolidare nel corso del tempo un’ampia fascia di utenza “fidelizzata”.

