Oltre 2mila nomi per la funicolare

Prende il via la campagna voluta dalla Trasporti Pubblici Luganesi SA per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, con creatività, al concorso.

Un ringraziamento speciale è quello che la TPL vuole rivolgere a coloro che, con entusiasmo, hanno preso parte lo scorso ottobre al concorso per trovare un nome originale alla nuova funicolare che collega la Stazione di Lugano con il centro cittadino. Il nuovo impianto, ormai in funzione da quasi due mesi, ha di fatto ispirato la fantasia di molti generando una partecipazione all’iniziativa al di sopra delle attese.

Con oltre 2.000 proposte in mano, fantasiose e divertenti, la TPL non se l’è sentita di chiudere questo importante capitolo battezzando la funicolare a dicembre con il nome vincitore, “La Sassellina” (in memoria di un vecchio quartiere di Lugano ormai scomparso e proprio adiacente la funicolare). Parte così una campagna ad hoc che, per le prossime settimane, farà il giro di Lugano attraverso un bus decorato integralmente, cartoncini sospesi all’interno dei serpentoni blu e manifesti dislocati in aree prevalentemente pedonali della città per consentire una sosta prolungata a chiunque desideri curiosare tra le idee pervenute.

Qualche esempio? Filomena, Sbrojetta, Stacioc, Funilac, Funibella, TransLac, Topolosa, Ziofuni, Saliva, LuganCity, Funny, Felicittà, Fragolino, Cioccà, Caronte...

(Red)