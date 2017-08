Oltre al tram-treno, l’Agglobus

di Giacomo Paolantonio

Nel prossimo decennio sicuramente diventerà realtà la prima tappa del tram-treno del Luganese, che unirà il Piano del Vedeggio, partendo da Manno, con il centro città. Tuttavia, com’è noto, nei piani ancora a più lungo termine, la nuova rete ferrata del distretto dovrebbe avere una forma ad “H”, in cui l’altra asta sarebbe un’ulteriore linea tram tra il Nuovo quartiere di Cornaredo e il Pian Scairolo.

L’idea è sul tavolo dei Municipi

Tuttavia l’anno scorso, quando è stato presentato il PAL3, ovvero il terzo programma d’agglomerato del Luganese, è stata avanzata l’ipotesi di anticipare in qualche modo questa seconda asta, ovviamente non con un tram, bensì con una linea su gomma ad alta capacità, che nella relazione definitiva del PAL3 veniva già battezzata con un nome, ovvero: Agglobus. Stando a nostre informazioni, l’idea è ormai in una fase critica della sua concretizzazione, giacché è sicuramente pronto lo studio di fattibilità della nuova linea bus, i cui contenuti sono stati sottoposti ai Municipi per ottenere un loro preavviso, onde poter chiedere anche al Dipartimento del Territorio le autorizzazioni e i finanziamenti per il progetto.

I primi consensi

Alcuni dei Municipi coinvolti hanno già dato il loro assenso allo studio di fattibilità e anche quello di Lugano, che è responsabile del dossier, è già entrato perlomeno in materia.