Operazione di Polizia sulle FLP: 5 denunce

Un'operazione di controllo sui treni delle Ferrovie luganesi (FLP) e nelle varie stazioni situate sulla tratta Lugano - Ponte Tresa è stata effettuata ieri, ma comunicata oggi dalla Polizia cantonale, le Guardie di Confine e la Polizia comunale Malcantone Est

In tutto, si fa sapere, sono state controllate venticinque persone. Cinque di queste sono state denunciate per contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e una per infrazione alla Legge sull'ordine pubblico (accattonaggio).

L'operazione fa seguito alla volontà di ottimizzare le attività congiunte volte a garantire la sicurezza pubblica e il controllo del territorio.

(Red)