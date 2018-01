"Ora è tempo di tagliare e risparmiare"

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la richiesta di fallimento per insolvenza del Casinò di Campione d'Italia. Una notizia che ha creato scompiglio in paese, dal momento che tutta l’economia cittadina gira proprio intorno alla casa da gioco. Il sindaco Roberto Salmoiraghi ha voluto incontrare questa mattina la popolazione per spiegare in prima persona i fatti: "Siamo davanti a una situazione molto importante e grave che richiederà sacrifici da parte di tutti".

"Purtroppo - ha continuato - negli anni precedenti abbiamo speso soldi a destra e a sinistra, e questo ci ha portato oggi ad essere diventati poveri. Ora è il momento di cominciare a tagliare e risparmiare". Parole che non lasciano alcun dubbio sulla delicata situazione del casinò, che sta mettendo a rischio il posto di 500 persone nella sala da gioco e altre 100 dell’amministrazione comunale.

Salmoiraghi ha promesso che non getterà la spugna e che farà di tutto per non mandare in bancarotta l’intero paese. Nel frattempo sono già stati annunciati tagli importanti, decisi in unione con i sindacati, che andranno a toccare stipendi, pensioni dei dipendenti e personale. "Spero che questi tagli possano essere il meno possibile – ha auspicato il sindaco – ma chiedo a tutti comprensione, a causa di una situazione che rischia di mettere a repentaglio l’intero paese".

Ci sarà tempo fino al 12 marzo per presentare un progetto in grado di convincere i giudici a non dichiarare il fallimento della più grande casa da gioco d’Europa.

(L.M.)

Maggiori dettagli sul GdP di domani