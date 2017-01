Ospedale Civico, "ampliamento urgente"

di Giacomo Paolantonio

«È urgente». Questo è stato il leitmotiv della presentazione, ieri sera, presso l’auditorium dell’USI, del progetto che ha vinto il concorso internazionale per l’ampliamento dell’Ospedale Civico di Lugano. Una gara pubblica che era stata reclamata a gran voce dalla Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT), dopo che era emerso che l’Ente ospedaliero cantonale stava procedendo per conto proprio allo sviluppo della nuova piastra di base del nosocomio, ma che ha visto prevalere uno studio d’architettura della vicina penisola, cosa che ha fatto scattare anche un’interpellanza parlamentare, a prima firma di Tiziano Galeazzi (UDC).

Tutte polemiche che ieri sera sono state messe da parte. Anzi, ha commento il direttore del nosocomio, Luca Jelmoni, «in questi mesi c’è stato un grande lavoro di squadra, per trovare la soluzione migliore per quello che è un progetto fondamentale per la riorganizzazione di tutte le strutture dell’Ente Ospedaliero Cantonale. Gli obiettivi che ci siamo fissati sono l’inizio del cantiere nel 2018 e l’inaugurazione nel 2022». Sulla stessa lunghezza anche il presidente della giuria che ha selezionato il progetto vincente e gli altri tre comunque premiati, ossia il consigliere d’amministrazione dell’EOC Daniele Caverzasio, secondo il quale «il concorso, rispetto alla procedura interna che era stata seguita all’inizio, con un progetto pronto in casa, ha fatto sviluppare delle discussioni importanti all’interno della giuria, che altrimenti non sarebbero nate.

È stato un elemento arricchente, affinché al più presto ai ticinesi sia messa a disposizione una struttura che garantisca loro le cure che meritano». A mettere il suo sigillo sul progetto vincente, presentato dallo studio di architettura Ipostudio architetti SRL di Firenze, è stato anche il presidente della CAT, Paolo Spinedi, il quale ha ricordato come questo «sia stato scelto all’unanimità dalla giuria, che ha garantito che tutti obiettivi di legge di un concorso, tra cui un’aggiudicazione imparziale, fossero rispettati.

È proprio la mentalità della competizione, del concorso, che ha fatto distinguere la classe degli architetti ticinesi nel mondo». Ad illustrare invece le qualità del progetto fiorentino è stata la nota architetta Marie-Claude Bétrix, progettista della Frauenklinik dell’Inselspital di Berna e dello stadio Letzigrund di Zurigo. Tra i vari elementi messi in luce dall’esperta della giuria, «c’è la scelta della posizione per la nuova entrata.