Padre Ibrahim aprirà il settimo LongLake

Oltre 500 eventi animeranno per un mese l’open air urbano di Lugano, che avrà come ospite d’eccezione il religioso impegnato in prima persona ad Aleppo, in Siria.

Anche quest’anno sarà a dir poco imponente la mole di eventi del LongLake festival di Lugano, che si conferma come uno dei più grandi open air urbani della Svizzera, animando dal 28 giugno al 1° agosto la città con oltre 500 eventi per un intero mese, tra musica, spettacoli, teatro, performance, incontri e arte di strada. A organizzarlo è come sempre la Divisione Eventi e Congressi, diretta da Claudio Chiapparino, il quale stamane, presentando il programma, ha spiegato che "a riprova della qualità sempre crescente degli eventi, abbiamo conferme del fatto che ci sono turisti che ogni anno organizzano le loro vacanze in base al nostro programma".

D’altronde la filosofia del LongLake festival è proprio quella di valorizzare l’immagine di Lugano nel suo complesso. "I precursori in questo senso sono stati Edimburgo, Avignone ed è quello che stiamo facendo anche noi, per dimostrare che siamo una città tranquilla, ma che va vissuta, non essendo sonnacchiosa", ha continuato Chiapparino, il quale ha ricordato anche che questa settima edizione del LongLake festival sarà aperta da un evento organizzato in collaborazione con il Giornale del Popolo.

Padre Ibrahim torna in Città

Infatti il 28 giugno, nell’ambito del Wor(l)ds Festival, tornerà a Lugano padre Ibrahim Alsabagh (alle 18.30 presso il Boschetto Ciani). "Ci porterà la sua testimonianza della guerra siriana e di Aleppo", ha concluso il direttore della Divisione Eventi e Congressi, non prima di sostenere come "al LongLake Festival non ci sarà spazio per il divertimento, ma anche per eventi di riflessioni su fatti fondamentali per ciascuno di noi".

Il 1° agosto ci sarà Doris Leuthard

Ci saranno ovviamente, oltre al suddetto Wor(l)d festival, il Family Festival (con intrattenimento per i bambini), il Roam Festival (musica live), il Classica Festival, l’Urban Art Festival, il Lugano Buskers Festival (artisti di strada), l’Estival Jazz e il Longlake Plus, cappello quest’ultimo che raccoglie eventi variegati come il Festival Ticino Musica, Ceresio Estate, le proiezioni cinematografiche di Cinema al Lago e in particolare la Festa nazionale del 1. Agosto, alla quale sarà presente la consigliera federale Doris Leuthard. Un anno di pausa invece per City Beats, per evitare una concomitanza con una delle serata di Moon&Stars a Locarno.

(GPA)