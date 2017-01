Paradiso, sospesi i rimborsi per Arcobaleno

Lo strascico generato dal ricorso al TRAM del gruppo Lega/UDC/Indipendenti di Paradiso, la cui sentenza aveva di fatto annullato lo scrutinio elettorale del 10 aprile 2016, si è arricchito di una nuova ripercussione. In sostanza, il Municipio di Paradiso dovrà sospendere i rimborsi dei titoli di trasporto pubblico, tra i quali rientra anche il famigerato abbonamento Arcobaleno.

Lo ha comunicato ieri l’Esecutivo stesso sul portale online del Comune: «Informiamo la gentile utenza che al Municipio, a seguito del ricorso presentato dalla Lega/UDC/indipendenti contro le elezioni comunali 2016 e della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 29 novembre 2016 che ha ordinato nuove elezioni previste per il prossimo 2 aprile 2017, su disposizioni della Sezione degli Enti locali, è data la possibilità di operare solo nei limiti degli atti di ordinaria amministrazione», ha scritto il Municipio di Paradiso, precisando che, quale conseguenza, «tutti i contributi e servizi a favore di terzi senza una specifica base legale non potranno più venir erogati. Rientra in questa casistica la partecipazione ai costi dei mezzi di trasporto pubblico. Per tali ragioni questi vengono sospesi sino all’entrata in carica del nuovo Municipio prevista per la metà di aprile 2017».

L’Esecutivo si dice poi dispiaciuto per «non poter attualmente garantire questo prezioso servizio», e ringrazia la popolazione per la comprensione. Un piccolo inghippo, dunque, che fortunatamente non avrà una lunga durata, essendo che tra circa tre mesi, con l’insediamento del nuovo Municipio, verrà ripristinata l’erogazione del contributo.

(L.T.)