Paradiso terra di stranieri

di Mauro Botti

I nuovi dati sullo stato della popolazione di Paradiso mettono in evidenza, per l’ennesima volta, una tendenza unica per quanto riguarda il territorio ticinese: gli stranieri sono sempre più attirati dal piccolo Comune che si affaccia sul Ceresio. Gli svizzeri sono infatti 1.971, i forestieri invece toccano quota 2.886. I motivi possono essere molteplici, a partire dal moltiplicatore molto attraente (60%). Una lettura dei dati più precisa la propone il sindaco Ettore Vismara: «In passato pensavo che questo trend fosse dovuto alla presenza degli alberghi, i quali avevano perlopiù collaboratori stranieri che si stabilizzavano nel nostro territorio. Ma poi, con la chiusura di diverse strutture, mi sono dovuto ricredere: sempre più persone provenienti dall’estero hanno comperato casa a Paradiso».

Il sindaco prosegue poi nella sua analisi: «Penso dunque che la nostra posizione geografica, unita alla buona situazione finanziaria e alla costruzione di nuove strutture abitative, abbia attirato gente dall’estero». Proprio l’edificazione, per alcuni ritenuto intensiva, ha permesso al Comune di crescere, ampliarsi e avere cittadini provenienti da ogni angolo del globo terrestre: «È vero – ci spiega Vismara – grazie al nostro Piano Regolatore (PR) siamo riusciti a costruire anche nella parte alta dell’abitato, sulle pendici del San Salvatore. Inoltre, nel PR, è scritto nero su bianco che il 70% di ogni nuovo palazzo deve essere adibito a residenza primaria: non sono dunque letti freddi ma... paganti». Un mito da sfatare c’è, ed è quello che a Paradiso arrivano solo i ricchi: «Non è vero. I ceti sociali sono tra i più differenti: si passa dal russo pieno di soldi, all’operaio che lavora in fabbrica. Un mix di culture che fa solo bene alla popolazione, la unisce: il benestante aiuta il meno abbiente.