"Parola chiave: prontezza d’intervento"

È stato presentato questa mattina il bilancio 2017 dell’attività del Corpo Civici Pompieri di Lugano, e i numeri sono come sempre significativi. Un’occasione per il comandante Mauro Gianinazzi per evidenziare quanto è stato fatto e guardare anche al futuro. “In un panorama pompieristico in continua evoluzione – ha spiegato - il 2017 ha rappresentato un’ulteriore sfida per l’indispensabile proiezione verso il futuro del Corpo. Questo impegno è stato particolarmente rilevante per la nostra organizzazione, chiamata a garantire la sicurezza di tutti i cittadini e del territorio nel nostro comprensorio giurisdizionale”.

In effetti, l’anno scorso sono stati realizzati numerosi progetti, alcuni legati all’ammodernamento della logistica e altri tendenti a migliorare la prontezza di intervento e l’organizzazione: “In questo contesto – ha ricordato ancora il comandante - anche nei prossimi anni vi sarà un progressivo rinnovamento di veicoli e materiale di intervento, nonché saranno intraprese altre misure che ci permetteranno di disporre di un’organizzazione e di una sede adeguata alle nostre esigenze operative”.

Il 2017 è stato anche un anno di riconoscimenti e di importanti realizzazioni e, nel contempo, un cantiere per impostare progetti che proseguiranno anche nei prossimi anni: “La visione e la missione che abbiamo sviluppato sono state il filo conduttore della nostra attività e sono il traino della cultura aziendale del Corpo civici pompieri Lugano. La parola chiave è mantenere un soddisfacente livello di prontezza d’intervento. Ciò è possibile seguendo inderogabili principi di funzionalità, di efficienza organizzativa e un’attenta disciplina economico-finanziaria”.

La statistica relativa all’interventistica 2017 presenta ben 961 (952 nel 2016) interventi d’urgenza per compiti di legge cantonale e 2.294 interventi non urgenti per servizi vari, quali la disinfestazione e l’igiene (1.401 nel 2016): un record storico per il Corpo.

(Red)