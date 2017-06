Parto in auto a Cadro

La singolare vicenda è avvenuta mentre mamma Lucy si stava dirigendo in ospedale, ma la piccola Iris non ha voluto attendere ed è venuta alla luce dopo la seconda curva.

Si chiama Iris, pesa 3,5 kg ed è lunga 50 centimetri. È venuta alla luce in auto, a Cadro, nella notte tra venerdì e sabato scorso. A raccontarci la singolare vicenda la mamma, Lucy Taddei, originaria di Cadro: "Mi stavo recando in ospedale dove avrei dovuto partorire nella giornata di sabato. Appena dopo la seconda curva, la testolina ha fatto capolino ed ecco che Iris è nata in macchina".

(MIRA)